Угорщина спекулює на горі українців. А це, взагалі, член НАТО?

Уряд Угорщини виступає проти транспортування зброї до України через угорську територію та виступає проти нафтових і газових санкцій стосовно РФ.

Міністерство закордонних справ України заявляє, що Угорщина спекулює на горі українців у час російської війни проти України.

Про це речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив у соціальній мережі Facebook.

«Категорично відкидаємо спроби Петера Сійярто втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в Угорщині. Аморально спекулювати на горі українців задля отримання політичних дивідендів напередодні парламентських виборів», — наголосив Ніколенко.

Дипломат зазначив, що Україна не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи Угорщини. «Оцінку діям угорських політиків зрештою дадуть угорський народ та історія», — зазначив Ніколенко.

«Закликаємо керівництво Угорщини залишити в минулому стрімке зближення з Росією та усвідомити очевидний факт: без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині», — наголосив речник.

«Відмова прем’єр-міністра Віктора Орбана надавати повну підтримку Україні сьогодні — це не запобігання втягуванню Угорщини у війну, а навпаки — запрошення Росії до подальшої агресії вглиб території Європи», — підкреслив Ніколенко.

В МЗС розраховують, що Будапешт сприятиме єдності в ЄС та НАТО задля припинення війни РФ проти України.

«Росія не має отримувати більше простору для продовження її звірств проти українського народу та руйнування європейської безпеки», — наголосив Ніколенко.

Як повідомляє видання The Budapest Times, міністр зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що якщо опозиція («ліві») виграє парламентські вибори, то одразу ж схвалить санкції проти газу і нафти РФ і дозволить транспортування зброї до України. Сійярто зазначив, що така домовленість є між угорською опозицією і президентом України Володимиром Зеленським.

Водночас, на думку глави МЗС Угорщини, якщо ця домовленість буде реалізована, то Угорщина одразу ж постраждає і отримає серйозні наслідки.

За його словами, початок транспортування зброї до України одразу зробить Угорщину причетною до війни, оскільки поставки стануть «воєнною мішенню», а схвалення санкцій проти російського газу і нафти також створить проблеми для економіки Угорщини. // УНІАН