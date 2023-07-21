Угорські посіпаки Кремля вирішила заблокувати нову допомогу ЄС Україні на €20 мільярдів

Будапешт вимагає прибрати угорський банк зі списку спонсорів війни.

Угорщина має намір блокувати створення довгострокового фонду Євросоюзу на 20 мільярдів євро для постачання Збройних сил України. Про це заявив Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Брюсселі, пише Politico.

Згідно з планом, який вперше був включений до порядку денного робочої зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, Україні будуть виділяти не менше 5 мільярдів євро на рік протягом наступних чотирьох років. Йдеться про покриття витрат на купівлю та передачу зброї для України та навчання українських Збройних сил.

Але під час зустрічі міністрів ЄС у четвер Сійярто заявив, що Угорщина буде заперечувати проти створення такого фонду, поки Україна не виключить угорський банк OTP зі свого списку “спонсорів війни”.

Politico зазначає, що до теперішнього моменту ЄС виділив близько 4 мільярдів євро на військові потреби України через так званий Фонд миру. Але зараз єврочиновники хочуть заснувати більш постійне джерело фінансування, щоб уникнути необхідності постійно вести важкі переговори про виділення нових коштів.

“Прагнення до багаторічного фонду є частиною більш широких зусиль заходу, спрямованих на надання Україні більш постійних гарантій безпеки, дискусія, яка домінувала на недавньому саміті НАТО в Литві”, – пише видання.

Мета полягає в тому, щоб знайти остаточну угоду з цього питання до жовтня, коли лідери ЄС наступного разу зберуться в Брюсселі. Деякі дипломати вважають, що до того часу позиція Угорщини може змінитися.

Угорщина блокує допомогу Україні – що відомо

На початку травня українське Нацагентство з питань запобігання корупції внесло угорський OTP Bank до переліку міжнародних спонсорів війни. Рішення було ухвалено через небажання угорського банку йти з російського ринку. Також банк підозрюють у фактичному визнанні російської анексії українських територій.

Включення компанії в список “спонсорів війни” не тягне за собою жодних практичних санкцій і є лише для компанії іміджевою проблемою. Проте влада Угорщини використала це в якості приводу і почала блокувати європейську військову допомогу Україні, вимагаючи виключити свій банк зі списку. // УНІАН