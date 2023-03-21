Угорські посіпаки Кремля заблокували спільну заяву Євросоюзу щодо ордеру на арешт Путіна

Боррель був змушений виступити зі заявою від свого імені.

Угорщина заблокувала спільну заяву держав-членів Європейського Союзу про видачу міжнародного ордера на арешт президента Росії Володимира Путіна, повідомляє Bloomberg.

Через вето Будапешта Верховний представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель був змушений виступити зі заявою від свого імені.

Її він оприлюднив увечері 19 березня. А 20 березня міністри юстиції ЄС опублікували свою заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина не підписала.

Угорська сторона не спромоглася відповісти на запит про коментарі з цього приводу, а представник Борреля заявив, що служба закордонних справ ЄС не коментує внутрішні методи роботи.

Очікується, що Будапешт висловить свою позицію, найімовірніше, під час зустрічі лідерів ЄС на саміті у Брюсселі цього тижня. У проєкті висновків засідання Євроради йдеться, що рада “бере до відома нещодавно видані Міжнародним кримінальним судом ордери на арешт президента Росії та його уповноваженого з прав дитини за воєнний злочин незаконної депортації та переміщення українських дітей з окупованої території України. до Росії”. Це формулювання схоже на формулювання, яке використовував глава євродипломатії.

За словами співрозмовників видання, деякі лідери країн-членів блоку, ймовірно, вимагатимуть жорсткіших формулювань. Низка глав держав уже привітала рішення МКС.

Нагадаємо, Жозеп Боррель у заяві зазначив, що цим рішенням суду запущено процес притягнення до відповідальності російських лідерів за злочини в Україні.

17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Російської Федерації. // LB.ua