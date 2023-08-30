Угорський холуй Кремля запропонував укласти «договорняк» з Путіним та відмовити Україні у вступі до НАТО

На думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, Захід має укласти “операцію” з президентом Росії Володимиром Путіним про нову архітектуру безпеки України, яка не повинна включати ні повернення Криму, ні членство в НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю Орбана колишньому провідному Fox News Такеру Карлсону, оприлюднене в Twitter .

Орбан стверджує, що Україна перебуває на шляху до програшу у війні через те, що російські війська переважають за чисельністю.

“Ми повинні укласти угоду з росіянами про нову безпекову архітектуру, щоб забезпечити безпеку і суверенітет України, але не членство в НАТО”, – сказав Орбан.

Орбан заявив, що повернення Криму, який Росія окупувала у 2014 році, до повномасштабного вторгнення в Україну минулого року, було “цілком нереалістичним”. Він також сказав, що найкращим шансом на мир є повернення до влади колишнього президента США Дональда Трампа та припинення військової підтримки України.

Орбан намагався заблокувати допомогу ЄС, відмовлявся постачати зброю Києву та неодноразово заявляв, що контрнаступ України приречений на провал.

Уряд Орбана також уклав угоди з Росією в галузі енергетики, постачання газу та просування будівництва атомної електростанції під керівництвом Росії, незважаючи на позицію щодо ЄС та НАТО.

Угорський лідер називав режим Путіна моделлю, на якій він побудував те, що він називає “неліберальною демократією”, що протистоїть мультикультурним цінностям ЄС.

Ворожа Угорщина

Зазначимо, Угорщина є єдиною європейською країною, яку українці вважають ворожою. За даними опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, Угорщина у 2022 році перейшла для українців до категорії ворожих країн.

Нагадаємо, Угорщина постійно намагається блокувати санкції Європейського Союзу проти Росії та близьких до Путіна олігархів.