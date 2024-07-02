Угорський поплічник рашистів запропонував Зеленському припинити вогонь, а вже потім говорити про мир

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан просив українського президента погодитися на “припинення вогню”, а вже потім проводити переговори щодо миру.

Відповідну заяву Орбан зробив на пресконференції в Києві. Він сказав, що “високо цінує” ініціативи щодо миру.

Угорський прем’єр повідомив, що приїхав у зв’язку з головуванням Угорщини в Євросоюзі.