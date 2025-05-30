Угорський посіпака Путіна нафантазував загрозу «української мафії» для ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан знову виступив із жорсткою антипозицією щодо України. В ефірі угорського радіо він назвав Україну небезпечною державою та закликав не допускати її до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HVG та Telex.hu .

Під час свого інтерв’ю Орбан заявив, що 80% банківського шахрайства нібито походить з України, а також назвав Україну небезпечною країною, яку не можна пускати в ЄС.

Як зазначає угорське видання HVG, перші 23 хвилини ефіру були присвячені питанням щодо України, ЄС та міжнародних питання, водночас на питання, що стосуються угорців та Угорщини прем’єр виділив лиш 7 хвилин.

Орбан різко виступив проти України

Після того, як Орбана запитали про банківське шахрайство, він наголосив, що всі, хто має банківську картку, знаходяться в небезпеці. За словами прем’єр-міністра, угорці вважають себе дуже чесними, але реальність є іншою.

“Ми – довірливий, добросовісний народ, нас легко обдурити”, – сказав він.

Орбан зазначив, що обдурюють не спекулянтів, а звичайних людей. Таким чином, за його словами, щороку у людей викрадають 8 мільярдів форинтів, з яких влада повернула лише 1,5 мільярда.

Під час розмови прем’єр-міністр заявив, що 80 відсотків шахраїв нібито є українцями. Водночас він відзначив, що ці злочинці “витончені, розумні”.

“Україна – небезпечна країна”, – додав він.

Тому прем’єр Угорщини заявив, що українців не варто приймати до Європейського Союзу, адже, як він уточнив, тоді буде важче протидіяти “українським шахраям”.