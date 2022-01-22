Украина ввела санкции против российских предприятий, судей и крымских «чиновников» (список)

Украина ввела персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) еще 30 декабря 2021 года. А 21января санкции введены в действие указом президента Украины.

В «черный список» Украины попали 24 предприятия. Для всех их введены одинаковые ограничения. В частности, это:

блокирование активов;

ограничение торговых операций;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В списке оказались такие предприятия, как:

Акционерное общество «Ленпромтранспроект»;

Акционерное общество «Страховая бизнес группа»;

Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»;

Акционерное общество Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс»;

Открытое акционерное общество «Гипрошахт»;

Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»;

COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;

Общество с ограниченной ответственностью «АЛАРМ911 НЕВА»;

Общество с ограниченной ответственностью «Геоземстрой»;

Общество с ограниченной ответственностью «Крымсетьэнергопроект»;

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт диагностики»;

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства»;

Общество с ограниченной ответственностью «Нивад»;

Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС ПРОЕКТ»;

Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект»;

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС»;

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Трансстрой»;

Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»;

Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»;

Федеральное государственное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации»;

Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие»;

Автономная некоммерческая организация содействия деятельности «Русские сезоны»;

государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма».

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал санкции против российских судей и крымских «чиновников». Ограничения будут действовать в течение пяти следующих лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.