Украина ввела санкции против российских предприятий, судей и крымских «чиновников» (список)

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Украина ввела персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) еще 30 декабря 2021 года. А 21января санкции введены в действие указом президента Украины.

В «черный список» Украины попали 24 предприятия. Для всех их введены одинаковые ограничения. В частности, это:

  • блокирование активов;
  • ограничение торговых операций;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

В списке оказались такие предприятия, как:

  • Акционерное общество «Ленпромтранспроект»;
  • Акционерное общество «Страховая бизнес группа»;
  • Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»;
  • Акционерное общество Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс»;
  • Открытое акционерное общество «Гипрошахт»;
  • Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»;
  • COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
  • Общество с ограниченной ответственностью «АЛАРМ911 НЕВА»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Геоземстрой»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Крымсетьэнергопроект»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт диагностики»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Нивад»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС ПРОЕКТ»;
  • Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект»;
  • Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС»;
  • Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Трансстрой»;
  • Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»;
  • Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
  • Федеральное государственное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации»;
  • Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие»;
  • Автономная некоммерческая организация содействия деятельности «Русские сезоны»;
  • государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма».

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал санкции против российских судей и крымских «чиновников». Ограничения будут действовать в течение пяти следующих лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

В санкционный список попали 18 судей Российской Федерации. Согласно указу, ограничения предусматривают:

  • блокировку активов;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.

Срок применения санкций составляет 5 лет.

В то же время санкции были введены и против российских «чиновников», которые сегодня проживают на территории временно оккупированного Крыма. В список ограничений попали 52 человека.

 

 

 

 

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