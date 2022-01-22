Украина ввела санкции против российских предприятий, судей и крымских «чиновников» (список)
Украина ввела персональные экономические санкции против российских предприятий и организаций. Соответствующий указ подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.
Решение о вводе санкций против российских предприятий, компаний, организаций принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) еще 30 декабря 2021 года. А 21января санкции введены в действие указом президента Украины.
В «черный список» Украины попали 24 предприятия. Для всех их введены одинаковые ограничения. В частности, это:
- блокирование активов;
- ограничение торговых операций;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
- приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств;
- аннулирование или остановка лицензий и документов разрешительного характера, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.
В списке оказались такие предприятия, как:
- Акционерное общество «Ленпромтранспроект»;
- Акционерное общество «Страховая бизнес группа»;
- Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»;
- Акционерное общество Транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс»;
- Открытое акционерное общество «Гипрошахт»;
- Открытое акционерное общество «Российский институт градостроительства и инвестиционного развития «Гипрогор»;
- COOP HIMMELB(L)AU Wolf D. Prix & Partner ZT GmbH;
- Общество с ограниченной ответственностью «АЛАРМ911 НЕВА»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Геоземстрой»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Крымсетьэнергопроект»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт диагностики»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Нивад»;
- Общество с ограниченной ответственностью «СИРИУС ПРОЕКТ»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Транспроект»;
- Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ТЮС»;
- Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «Трансстрой»;
- Федеральное казенное учреждение «Дирекция государственного заказчика по реализации федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»;
- Федеральное государственное предприятие «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»;
- Федеральное государственное предприятие «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации»;
- Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие»;
- Автономная некоммерческая организация содействия деятельности «Русские сезоны»;
- государственное автономное учреждение города Севастополя «Центр развития туризма».
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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал санкции против российских судей и крымских «чиновников». Ограничения будут действовать в течение пяти следующих лет.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
В санкционный список попали 18 судей Российской Федерации. Согласно указу, ограничения предусматривают:
- блокировку активов;
- запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
- предотвращение вывода капиталов за пределы Украины.
Срок применения санкций составляет 5 лет.
В то же время санкции были введены и против российских «чиновников», которые сегодня проживают на территории временно оккупированного Крыма. В список ограничений попали 52 человека.
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