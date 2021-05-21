Украина вводит санкции против главарей «ЛДНР» и Крыма, «воров в законе» и российского ТВ

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Президент Украины Владимир Зеленский 21 мая издал указ №203/2021, который предусматривает санкции против физических и юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте Президента Украины.

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Указом вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)». В частности, санкции вводятся против:

— главарей террористических «ДНР» Дениса Пушилина и «ЛНР» Леонида Пасечника, главы оккупационной администрации Крыма Сергея Аксенова;

668 «воров в законе» и криминальных авторитетов;

— российского телевидения, в частности телеканалов НТВ, ТНТ, «Россия сегодня», «Россия»;

— российских финансовых систем, к примеру, сервисов «Вебмани» и «Киви»;

— компаний Яндекс, Лаборатория Касперского, Доктор Веб;

— крымских СМИ;

Список компаний, против которых ввели санкции:

Список людей, против которых ввели санкции:

1 часть

2 часть

3 часть

4 часть

Преступности.НЕТ

 

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