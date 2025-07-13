«Україна не обирала війну». Легендарний хокеїст відповів путінському посіпаці з Угорщини

Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек відреагував на скандальну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про це повідомляє «Главком».

«Україна може обирати війну, але вона не може вимагати, щоб ми приєдналися до неї. Прийняття країни, яка перебуває у стані війни, до ЄС означало б імпорт самої війни. Наш народ висловився: ні членству України в ЄС!», – написав Орбан в Х.

Гашек йому відповів.

«До всіх громадян Угорщини (та інших). Ваш прем’єр-міністр бреше вам і всьому світу. Україна не обирала війну. Україна зазнала нападу з боку Росії, і вона захищається від імперіалістичного терористичного ворога, щоб зберегти свою свободу. Ставтеся до свого прем’єр-міністра як до брехуна», – наголосив Гашек.

Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.