«Україна не обирала війну». Легендарний хокеїст відповів путінському посіпаці з Угорщини
Легендарний хокейний голкіпер з Чехії Домінік Гашек відреагував на скандальну заяву прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
Про це повідомляє «Главком».
Гашек йому відповів.
«До всіх громадян Угорщини (та інших). Ваш прем’єр-міністр бреше вам і всьому світу. Україна не обирала війну. Україна зазнала нападу з боку Росії, і вона захищається від імперіалістичного терористичного ворога, щоб зберегти свою свободу. Ставтеся до свого прем’єр-міністра як до брехуна», – наголосив Гашек.
Гашек – олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовий володар Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.
Варто зазначити, що Гашек активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях з моменту вторгнення російських військ в Україну.Tweet