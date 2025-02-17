Україна нічого не знала щодо перемовин у Саудівській Аравії і не буде їх визнавати – Зеленський

Україна не братиме участі у перемовинах у Саудівській Аравії і не буде визнавати будь-які домовленості про Україну без участі України.

“Україна не братиме (участі – ІФ-У). Україна про це нічого не знала. А Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України (такими – ІФ-У), які не мають результату. І ми не можемо визнавати будь-які речі або будь-які домовленості про нас без нас. І ми не будемо такі домовленості визнавати”, – сказав Зеленський журналістам, коментуючи питання щодо перемовин у Саудівській Аравії між представниками РФ та США.

Президент вважає, що у цих перемовинах є двосторонній трек, ” і вони мають на це право, якщо в них є двосторонні питання”. Зеленський додав, що про це говорили і раніше, однак лише тепер “стали публічно говорити”.

За словам президента, його офіційний візит до Саудівської Аравії, який відбудеться завтра “не має ніякого зв’язку з тими речами, які відбуваються в Саудівській Аравії на рівні представників Сполучених Штатів і Росії”.

Голова Української держави, додав, що запитає щодо у переговорів у спадкового принца, прем’єра-міністра Саудівської Аравії Мухаммеда ібн Салмана.

Також президент повідомив, що під час свого візиту поставить питання про зниження цін на нафту і вважає, що це може зробити президент США Дональд Трамп.

“Я не знаю, кому може вдатись знизити ціни. Вважаю, що найбільший ресурс є до цього саме у президента Трампа, що він найсильніший в цьому напрямку в енергетиці і має в руках це. І я думаю, що якщо він поставив ціль, він зможе”, – додав Зеленський. // «Інтерфакс-Україна»