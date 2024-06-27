Україна підписала безпекові угоди з Європейським союзом, Естонією і Литвою

Президент України Володимир Зеленський підписав безпекові угоди з Європейським союзом Естонією та Литвою в рамках дводенного саміту лідерів ЄС у Брюсселі 27 червня.

Про це стало відомо з трансляції на сайті Європейської комісії.

Цією подією відкрилося засідання Європейської Ради, на яке зібралися лідери країн Європейського союзу.

25 червня Європейська рада схвалила угоду про гарантії безпеки з Україною.

«Зобов’язання Європейського союзу в галузі безпеки включають передбачувану, довгострокову і сталу підтримку безпеки й оборони України, зокрема через місії Спільної політики безпеки й оборони, а також більш широкі зобов’язання у сфері безпеки», – йдеться у чернетці угоди, доступ до якої отримало Радіо Свобода.

Після підписання безпекових угоди з Японією, Італією та США президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готує підписання таких угод ще з 10 країнами.

За даними Офісу президента, станом на кінець травня Україна підписала безпекових угод, у яких зафіксовано понад 23 мільярди доларів військової та фінансової підтримки.

Загалом Київ уже підписав 17 безпекових угод у межах декларації про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року країнами «Групи семи».