Україна стала повноправною учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду

З 1 січня 2025 року Україна стала 125-тою повноправною державою-учасницею Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це повідомляє “Європейська правда”.

Міжнародний кримінальний суд – це постійний міжнародний суд, що займається розслідуванням, кримінальним переслідуванням та притягненням до відповідальності осіб, звинувачених у скоєнні загальновизнаних міжнародних злочинів.

Ставши повноправним членом Римського статуту МКС, Україна отримала можливість брати участь в Асамблеї держав-учасниць МКС, виносити питання на її розгляд, голосувати за розподіл бюджету МКС, брати участь у виборах суддів та інших виборних осіб, зокрема прокурора МКС, впливати на пріоритети МКС та розробку змін до Римського статуту.

Це посилить роль України на міжнародній арені та надасть можливість покращити систему міжнародного правосуддя.

У грудні 2026 року Асамблея держав-учасниць обиратиме нових суддів. Україна зможе висувати свого кандидата і голосувати за інших.

Повноцінна участь України у МКС спростить доступ українцям, які постраждали від російських злочинів, до спеціального Цільового фонду МКС для потерпілих. Україна зможе впливати на те, як розподілятимуться ці гроші і кому вони дістануться

Україна підписала Римський статут ще у 2000 році, але за весь цей час так і не ратифікувала його – навіть попри те, що у 2015 році необхідність ратифікації визнали рішенням Ради нацбезпеки та оборони. Однією з причин називали побоювання, що МКС може притягати до відповідальності громадян України.

Україна ратифікувала Римський статут із заявою за ст. 124 Римського статуту, згідно з якою МКС не має юрисдикції за ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом семи років після ратифікації.

Верховна Рада підтримала ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду у середу 21 серпня.

Президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений Радою закон про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду 24 серпня 2024 року. // Європейська правда