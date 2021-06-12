Україна виділить $6 млн. для сплати боргу Судану, який визнав Крим російським
Кабінет міністрів схвалив проєкт листа до Міжнародного валютного фонду (МВФ) щодо надання фінансової допомоги Республіці Судан.
Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Уряду 9 червня, інформують #Букви.
Ініціатива на $6 млн
“Схвалити проєкт Листа до Міжнародного валютного фонду щодо надання фінансової допомоги Республіці Судан для реструктуризації її боргів перед зазначеним Фондом”, – йдеться у розпорядженні Уряду.
Водночас у пояснювальній записці до цього проєкту наголошується, що напередодні Рада директорів МВФ схвалила пакет фінансування для надання повного звільнення боргів Судану перед МВФ іншими державами-членами Фонду в рамках Ініціативи для бідних країн з великою заборгованістю (Heavily Indebted Poor Countries Initiative).
Погашення боргів Судану перед МВФ буде відбуватися шляхом використання коштів, накопичених на спеціально створених для таких випадків рахунках (спеціальний страховий рахунок (SCA-1) та адміністративний рахунок відстрочених зборів), шляхом використання 100% коштів, доступних на адміністративному рахунку відстрочених зборів, та 865 мільйонів СПЗ із 1,1 мільярда СПЗ на рахунку SCA-1, а також коштом додаткових грантових коштів країн-членів МВФ.
Наразі обсяг коштів України на рахунку в МВФ становить 16,74 млн СПЗ, що у доларовому еквіваленті дорівнює близько 23,9 млн.
Зазначається, що Міністерство розвитку економіки, Міністерство юстиції та Національний банк України узгодили позицію щодо підтримки ініціативи МВФ щодо списання боргу Судану в пропорційному співвідношенні до розміру квоти України в МВФ у сумі 4,2 млн СПЗ (близько 6 млн доларів). Кабмін цей проєкт підтримав.
При цьому Міністерство закордонних справ України листом від 19 квітня повідомило, що не підтримує зазначену Ініціативу з міркувань політичного характеру. Деталей цього листа не повідомили, але #Букви знають ймовірну причину.
Чий Крим?
Річ у тім, що у 2018 році відносини між Україною та Суданом різко загострилися. Тоді Судан проголосував проти резолюції Генеральної асамблеї ООН, яка порушувала питання територіальної приналежності Криму.
Відносини погіршилися й через гучні заяви суданського посла у Росії Надіра Юсуфа Бабікера.
Зокрема, дипломат в інтерв’ю російським “Ізвєстіям” заявив, що Судан визнає результати кримського референдуму у 2014 році, а отже виправдовує російську анексію півострова.
“Судан вважає, що кримський референдум відповідає міжнародному праву”, – заявив дипломат.
На уточнювальне питання щодо того, чи можна цю заяву розуміти як те, що Судан визнає Крим частиною Росії, Бабікер відповів:
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“Так, виходячи з цієї позиції ми й проголосували на засіданні комітету Генеральної Асамблеї. Голосування було ініційовано Україною, якщо я не помиляюся. Судан підтримав Росію і висловився проти”.