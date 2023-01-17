Українське МЗС різко відреагувало на заклик Австрії “не перегнути палицю” в реагуванні на агресію Росії

Українська сторона запросила главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро, щоб повторити свої аргументи рідним сорока чотирьох загиблих людей.

Українське Міністерство закордонних справ різко відреагувало на заклик Австрії “не перегнути палицю” в реагуванні на агресію Росії.

Позицію України з цього питання висловив речник МЗС Олег Ніколенко.

Міністр закордонних справ Австрії закликав «дотримуватися почуття міри» та «не перегнути палицю» в контексті реагування на агресію Росії проти України.

“Цінуємо співробітництво з Австрією, вдячні за підтримку в ООН та ЄС і для розвитку діалогу у зв’язку з цим очікуємо на візит австрійського міністра до України. Зокрема, запрошуємо главу австрійської дипломатії відвідати Дніпро. Там він матиме можливість повторити свої аргументи про почуття міри перед рідними сорока чотирьох людей, які загинули від ракетного удару Росії по багатоповерхівці. Або тими, близьких яких досі не знайшли під завалами”, – написав Ніколенко.

Він зазначив, що заклики продовжувати діалог з Росією, поважати її історію та культуру, посилюють почуття безкарності Кремля, сприймаються ним виключно як запрошення до продовження геноциду українців.

Нагадаємо, станом на 11 годину 17 січня рятувальники виявили тіла 44 загиблих від російського удару по житловому будинку в Дніпрі. Травмовано 79 осіб та врятовано 39 осіб. // LB.ua