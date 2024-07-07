Ультраправі Ле Пен зазнають поразки на виборах у Франції: дані екзит-полів

За прогнозами жодна партія у парламенті не отримає абсолютної більшості

У неділю, 7 липня, у Франції завершився другий тур позачергових парламентських виборів. Усупереч попереднім прогнозам, французькі ультраправі на чолі з Марін Ле Пен зазнають поразки. Про це пише Le Figaro.

За попередніми підрахунками Ifop ліва коаліція «Новий народний фронт» лідирує у другому турі загальних виборів, отримуючи від 180 до 215 місць у парламенті.

На другому місці президентський блок Еммануеля Макрона під назвою «Разом», який може отримати 150-180 місць. На третьому місці – «Національне обʼєднання» Марін Ле Пен – від 120 до 150 мандатів.

Якщо остаточні результати, які мають бути уточнені в найближчі години, дійсно будуть в цих межах, жодна партія у парламенті не отримає абсолютної більшості, яка дорівнює 289 місць.

Нагадаємо, 7 липня у Франції розпочався другий тур парламентських виборів, де, як повідомлялося, ультраправа партія «Національне об’єднання» (RN) на чолі з Марін Ле Пен могла здобути перемогу.

Як повідомлялося, безпрецедентно високий результат, здобутий у партією «Національне об’єднання» під керівництвом Марін Ле Пен та Жордана Борделла на виборах до Європарламенту, змусив президента Еммануеля Макрона оголосити в країні дострокові вибори. У першому турі найбільше голосів набрало саме «Національне об’єднання». За ультраправих, які виступають за жорстку міграційну політику, проголосувала приблизно третина тих, хто прийшов на виборчі дільниці.

Раніше проросійська лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що прем’єр-міністр від її партії не дозволить Києву застосовувати французьку далекобійну зброю для ударів по Росії.

До слова, міністерство зовнішніх справ Росії заявило про підтримку ультраправої партії «Національне обʼєднання» на чолі з Марін Ле Пен на позачергових парламентських виборах у Франції. Депутатка відреагувала на заяву Росії та повідомила, що це провокація. // Главком