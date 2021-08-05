Умер ексглава правительства, первый глава СБУ Евгений Марчук

Умер ексглава правительства, бывший глава Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Политику было 80 лет.

О смерти Евгения Марчука на своей странице в Facebook сообщила его жена Лариса Ившина, пишет газете «День«.

«Черный день …. умер ЕК … остановилось сердце», — написала жена.

Евгений Кириллович Марчук — украинский государственный деятель, 4-й Премьер-министр Украины, был первым действующим главой Службы безопасности Украины с ноября 1991 по июль 1994 (его предшественник Николай Голушко был исполняющим обязанности). Марчук руководил правительством Украины с марта 1995 по май 1996 года, с июня 2003 по сентябрь 2004 был министром обороны, генерал армии Украины, кандидат юридических наук.

С 21 ноября 2018 до 19 мая 2019 представлял Украину в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.