Уряд України днями прийме рішення щодо призупинення безвізового режиму з Державою Ізраїль

Попри безвізовий режим близько 10% українців отримують відмову у в’їзді.

Про це посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив в коментарі місцевому радіо, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Якщо уряд України прийме рішення про призупинення безвізового режиму з Ізраїлем, це буде дія, направлена проти уряду, а не проти людей чи представників релігійних громад. Остаточне рішення ще не прийнято, але буде прийнято у найближчі дні», – сказав він.

Посол нагадав, що така ініціатива почала розглядатися після різкого збільшення кількості депортацій українських біженців з Ізраїлю. Попри безвізовий режим близько 10% українців отримують відмову у в’їзді. Також Ізраїль став єдиною країною, яка від початку повномасштабної війни Росії проти України ввела електронні візи для українців.

«Я висловлюю позицію української влади. Послухайте заяву президента Зеленського щодо міграційної проблеми і його вимоги вирішити її негайно. Це його слова, а не мої. Якщо буде стояти питання за мене, то це право президента відкликати посла назад до Києва. Такого рішення по мені немає. Обов’язок уряду України – піклуватися про своїх людей і не дозволяти утиски прав українців», – підсумував посол.

Зазначимо, що якщо буде ухвалено рішення про призупинення безвізового режиму, то це вплине на паломництво брацлавських хасидів у вересні до Умані.