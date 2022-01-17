Узгоджувати дії з владою не буду! Жорстка заява Порошенка в суді (відео)

П’ятий президент назвав докази у його справі «макулатурою»

П’ятий президент України Петро Порошенко 17 січня в Печерському суді звинуватив прокурорів у своїй справі в політичній заангажованості, а також заявив, що не буде погоджувати з владою свої закордонні поїздки.

Про це повідомляє «Сьогодні».

«У цій макулатурі половина – це копіювання зі статуту Організації об’єднаних націй. І я як професійний дипломат, викладач Інституту міжнародних відносин можу поінформувати прокурорів про те, що статут Організації об’єднаних націй є документом з відкритих джерел. І у вас як доказ незрозуміло чого стосовно опозиції половину цих дурниць складає статут ООН, виписки з Вікіпедії, цитати з Youtube… А як доказ є повідомлення з сайту Страна.ua, який прокуратура вважає беззастережним доказом, який має бути долучений до справи. Будьте ласкаві, нешановні прокурори, підтримати клопотання захисту і долучити до справи докази вашої політичної заангажованості«.

Також лідер Європейської солідарності заявив, що не має наміру погоджувати з владою свої закордонні поїздки.

«Я як лідер парламентської партії, як лідер опозиції не буду питати дозволу у пана Стефанчука на поїздки, зустрічі та переговори. Це божевілля. Я голова партії «Європейська солідарність», я п’ятий президент України. Як голова партії я маю право відвідувати офіси партій наших закордонних партнерів у Євросоюзі. Що саме хотіли довести прокурори – мені невідомо. Але я не брав, не беру і не братиму дозволу у своїх політичних опонентів на свою внутрішньополітичну і зовнішньополітичну діяльність», — сказав політик.

За його словами, вертикаль влади будує «демократію в стилі Путіна».

«Вона точно суперечить демократії, яку ми будували з 2014 по 2019 рік. Ані я, ані інші опозиційні партії не будуть погоджувати з клерками Ради – куди, як і з ким їм зустрічатися, попри те, що в нас підготували указ президента, що взагалі рот розкривати в спілкуванні з міжнародними партнерами може хтось лише з дозволу Зеленського, прем’єра або міністра закордонних справ«, – заявив Порошенко.