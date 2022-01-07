В ДБР кажуть що не накладали арешт на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал»
Державне бюро розслідувань назвало неправдивою інформацію про нібито накладення арешту на активи телеканалів «Прямий» та «5 канал», власником яких є медіахолдинг «Вільні медіа», та заявило, що арешт на корпоративні права на зазначені канали та їхні активи не накладали.
«Наголошуємо, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення (про арешт майна, корпоративних прав, власником яких згідно з державними реєстрами є Петро Порошенко – ІФ) будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося», — повідомила прес-служба ДБР у п’ятницю.
У ДБР наголосили, що суд наклав арешт виключно на майно, корпоративні права, власником яких є п’ятий президент України, зазначає Інтерфакс-Україна.
«Підкреслюємо, що рішенням суду заборонено лише відчужувати заарештоване майно, що не позбавляє власника користуватися іншими правами», — зазначено в повідомленні.
У ДБР нагадали, що за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора Головне слідче управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні із закупівлі вугілля з території «ДНР/ЛНР».
У зазначеному кримінальному провадженні повідомлено про підозру двом народним депутатам України, один з яких п’ятий президент України, колишньому міністру енергетики та вугільної промисловості й топ-менеджеру часів екс-президента України Віктора Януковича.
6 січня 2022 року Печерський районний суд Києва розглянув клопотання прокурора у кримінальному провадженні та ухвалив рішення про арешт майна Порошенка, яке згідно з державними реєстрами належить йому на праві власності, зокрема це об’єкти нерухомості, корпоративні права тощо.
Як повідомлялося, 20 грудня 2021 року ДБР повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.
Раніше в рамках цього самого кримінального провадження про підозру було повідомлено народному депутату фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктору Медведчуку та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину.
Порошенко, який перебуває у відрядженні до ЄС, 6 січня заявив, що повернеться в Україну 17 січня.
Того самого дня Печерський райсуд Києва підтримав клопотання прокурора щодо накладення арешту на майно Порошенка.
Партія «Європейська солідарність» 6 січня заявила, що Печерський районний суд Києва, ухвалюючи рішення про арешт активів Порошенка, заарештував також майно телеканалів «Прямий» та «5 канал».Tweet