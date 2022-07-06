«В нас можна стріляти?»: голова угорської громади Києва бурхливо розкритикував путінського орденоносця Сіярто

МЗС Угорщини зробив скандальну заяву: там вигадали причину не постачати зброю Україні. Очільник МЗС Петер Сіярто сказав, що Угорщина не може постачати зброю, бо інакше Росія обстріляє Закарпаття, де мешкають угорці.

Сіярто отримав відповідь від голови угорської громади Києва Тібора Томпи.

«Я обурений заявою пана Сіярто, яку він виголосив на каналі CNN. За його логікою, виходить, що у мене, як українського угорця, який не проживає на Закарпатті, а в Києві, і ще в 500 людей громади, стріляти можна», – сказав Томпа для 24 каналу.

Тібор Томпа спитав у Сіярто – а як же інші нації та народності? Чи ті угорці, які проживають, наприклад, у Миколаєві?

«Я щодня з ними на зв’язку. І їх щодня луплять російськими ракетами. Це дуже і дуже обурливо», – додав очільник угорської громади Києва.

Додамо, що Угорщина ніяк не хоче відмовитися від російських енергоносіїв. // УНІАН