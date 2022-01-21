В НАТО ответили на требования России по Румынии и Болгарии
Североатлантический Альянс ответил на требование России по так называемых «гарантиям безопасности», которые предполагают вывод войск НАТО с территории Румынии и Болгарии. В НАТО заявили, что не откажутся от охраны и защиты стран Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Александры фон Намен в Twitter.
«НАТО не откажется от нашей способности охранять и защищать друг друга, в том числе с помощью присутствия войск в восточной части Альянса. Требования России привели бы к созданию членов НАТО первого и второго сорта, чего мы не можем допустить. Мы отвергаем любые идеи о сферах влияния в Европе», — говорится в сообщении.
В Альянсе заявили, что всегда будут реагировать на любое ухудшение условий безопасности, в том числе путем укрепления коллективной обороны.
«НАТО бдительно и продолжает оценивать необходимость усиления восточной части нашего Альянса», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее МИД России заявил, что требования по «гарантиям безопасности» помимо невступления Украины и Грузии в НАТО подразумевают вывод войск из Болгарии и Румынии.
Министерство иностранных дел Румынии уже отвергло как «неуместные и безосновательные» заявления российского МИД относительно военного присутствия НАТО в стране.