В ОГПУ проігнорували засідання Вищого антикорупційного суду у справі Татарова

У Вищому антикорупційному суді відклали обрання запобіжного заходу заступнику голови ОП Олегу Татарову до 30 грудня через неявку групи прокурорів на засідання.

Призначене на понеділок, 28 грудня, обрання запобіжного заходу заступнику голови Офісу президента України (ОП) Олегу Татарову відклали до 30 грудня. Про це із посиланням на відеотрансляцію засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС) повідомляє інформаційне агентство «Інтерфакс-Україна».

Як повідомляє видання Ґрати, біля Вищого антикорупційного суду зібралося близько півсотні учасників акції протесту з вимогою арештувати заступника голови Офісу президента Олега Татарова, підозрюваного в наданні хабара у справі щодо махінацій з квартирами Нацгвардії.

Крім того, протестувальники вимагали звільнити генпрокурорку Ірину Венедіктову, оскільки напередодні обрання запобіжного заходу справу Татарова передали для розслідування в Службу безпеки України.

Після закінчення судового засідання присутні очікували на появу перед судом Татарова і навіть спробували його впіймати біля «чорного» виходу, втім, заступнику голови Офісу президента вдалося втекти.