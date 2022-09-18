В ОП прокоментували поведінку Угорщини: «троянський кінь», який прагне розвалу Євросоюзу

Радник керівника ОП запитав, чи варто ЄС фінансувати ці диверсії, адже прем’єр Угорщини “ненавидить Україну та мріє про “русский мир” у Європі”.

Угорщина – “троянський кінь”, який прагне розвалу Євросоюзу за кошти європейських платників податків.

Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

“(Прем’єр-міністр Угорщини Віктор – УНІАН) Орбан каже, що боротиметься за зняття санкцій з Росії”, – зазначив він.

Подоляк наголосив, що необхідно називати речі своїми іменами.

“Угорщина – “троянський кінь”, що прагне розвалу Євросоюзу за кошти європейських платників податків. Орбан ненавидить Україну та мріє про “русский мир” у Європі. То чи варто ЄС фінансувати ці диверсії?” – додав радник керівника ОП.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня в Орбана заявили, що РФ може оголосити перемогу над Україною “у будь-який момент”. Зокрема, керівник адміністрації уряду Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що РФ нібито має “таку перевагу”, що “може оголосити перемогу практично будь-якої миті”.

А екс-міністр закордонних справ Угорщини Геза Єсенський пішов ще далі і заявив, що виправданням для вторгнення РФ в Україну стало ставлення Києва до меншин. Тепер, за його словами, саме від дій Москви залежить завершення війни. // УНІАН