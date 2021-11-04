В Раді колишній «соратник» назвав Зеленського зрадником і показав відому комбінацію з середнім пальцем

Позафракційний народний депутат Гео Лерос під час виступу у сесійній залі Парламенту назвав президента Володимира Зеленського зрадником та показав йому середній палець.

Про це повідомляють #Букви.

“Добрий день, пане президент. Бачу ваш Єрмак тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати вам правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи, клепати справи. Я не боюся казати правду”, – почав свій виступ Лерос.

У цей момент народні депутати від “Слуги Народу” підняли шум у залі.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук зробив зауваження нардепу і попросив виступати “по темі”.

“Ви – головний зрадник в країні! Ви зрадник!” – викрикнув Гео Лерос і показав середній палець Зеленському.

#Букви звернулися до нардепа за коментарем.

Як сповіщалося, в серпні 2020 року народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку. 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.

Згодом юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа, заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса. Цього не було зроблено.