В Угорщині холуї Кремля оскандалилися новою заявою про війну в Україні

Гергелі Гуляш заявив, що Росія не загрожує Європі.

Офіційний Будапешт відзначився новою скандальною заявою. В Угорщині запропонували відмовитися від ідеї вступу України в НАТО і надати Російській Федерації гарантії безпеки.

“Західний світ, що підтримує Україну, повинен надати гарантії безпеки Росії, але ні в якому разі не членство в НАТО українцям”, – цитує главу канцелярії угорського прем’єр-міністра Гергелі Гуляша видання Hirado.

При цьому він вважає, що мир в Україні забезпечить розміщення миротворців і подібні рішення. За його словами, Київ не поверне території, які зараз перебувають під російською окупацією.

Представник угорського прем’єра заявив, що переговори між Києвом і Москвою можуть пройти тільки за участю Вашингтона, а загрози для Центральної Європи немає, тому що росіяни “не досягли швидких і вражаючих результатів” в Україні.

Скандальні висловлювання Орбана

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що над укласти “договір” з президентом РФ Володимиром Путіним про нову архітектуру безпеки України. При цьому він проти членства України в НАТО і підтримав російську окупацію Криму.

У свою чергу представник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що Україна не торгує своїми територіями, а Москва понесе покарання за свої злочини. // УНІАН