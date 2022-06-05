В Україні хочуть побачити довідку про психічний стан спікера парламенту Угорщини – МЗС

Міністерство закордонних справ України чекає на довідку про психічний стан спікера парламенту Угорщини Ласло Кевера. Раніше угорський політик заявив, що у президента Володимира Зеленського є проблеми з психікою.

Про це у Facebook повідомив спікер МЗС Олег Ніколенко, інформує УНН.

«МЗС України очікує на оприлюднення спікером парламенту Угорщини Ласло Кевером довідки про стан його психічного здоров’я. Подальша оцінка слів пана Кевера напряму залежить від висновку, зафіксованому в довідці. А якщо брати ширше, то, на превеликий жаль, угорські політики наполегливо продовжують поливати брудом Україну та відбілювати злочини росії. Така позиція не дивує, адже історично Угорщина вже не раз орієнтувалася на сторону зла», – написав Ніколенко.

Спікер парламенту Угорщини Ласло Кевер в ефірі одного з угорських телеканалів заявив, що у президента України Володимира Зеленського є «психічні проблеми» через те, що він іноді надто жорстко просить партнерів підтримати свою країну.