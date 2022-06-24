В Україні заборонили колишню «Партію політики Путіна»

Станом на 21 червня 2022 року в Україні діяли 17 осередків «Партії політики Путіна».

Восьмий апеляційний адмінсуд у Львові заборонив проросійську партію «Русь єдина», яка раніше мала назву «Партія політики Путіна».

Про це йдеться у повідомленні Восьмого апеляційного адміністративного суду.

Там зазначили, що сьогодні колегія суддів Восьмого ААС завершила розгляд адміністративної справи про заборону політичної партії «Русь єдина».

Гроші та інші активи партії, її обласних, міських, районних організацій, осередків та інших структурних утворень передано у власність держави.

Партія «Партія політики Путіна»

Проросійська політична партія «Партія політики Путіна» зареєстрована Міністерством юстиції 5 червня 2003 року та внесена до Реєстру політичних партій під №93. Одним з її засновників був колишній народний депутат Олексій Ременюк.

Серед завдань політсили було задекларовано сприяння створенню спільного економічного простору суверенних слов’янських держав.

У 2004 році партія підтримала на президентських виборах Віктора Януковича.

Партія брала участь у парламентських виборах 2006 року, але до Верховної Ради не пройшла, набравши 0,12 % голосів виборців. Найбільшою прихильністю партія користувалася у Севастополі.

Згідно з даними Youcontrol, станом на 21 червня 2022 року в Україні діяли 17 осередків «Партії політики Путіна». // УНІАН