В Європарламенті вимагають зупинити все фінансування ЄС для прокремлівської Угорщини – ЗМІ

Члени парламенту Європейського Союзу закликали у міжпартійному листі до постійного позбавлення Угорщини будь-якого фінансування ЄС, оскільки попередні обмеження не мали жодного ефекту.

Про це повідомляє ARD із посиланням на документ.

Члени парламенту від Християнських демократів, Соціал-демократів, Лібералів та Зелених хочуть перекрити фінансовий кран для уряду Віктора Орбана, заявив німецький депутат Європарламенту від Вільної демократичної партії Моріц Кернер.

«Будь-хто, кому байдуже до поваги до цінностей ЄС, не заробив жодного євро з бюджету ЄС», – сказав він виданню.

Мета обмежень полягає в тому, щоб захистити фінансові інтереси ЄС, а отже, і європейських платників податків, аргументував позицію депутат Європарламенту від партії «Зелені» Даніель Фройнд. Він ініціював написання листа та є одним із найпалкіших прихильників верховенства права в Європейському парламенті.

Політик зазначив, що через шалену корупцію в Угорщині та відсутність незалежної судової системи, мільярди євро з фондів ЄС, на які країна має право, були заморожені в останні роки.

Він зазначив, що попри певні обмеження, за останні два роки в країні нічого не змінилось, більше того, відбуваються «подальші напади на незалежне громадянське суспільство, на вільні ЗМІ, на свободу слова, а також на незалежність судової влади щотижня. І саме тому ми зараз дуже й дуже чітко кажемо: цьому має бути покладено край».

Видання зазначає, що заохочований президентом США Дональдом Трампом, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вживає дедалі жорсткіших заходів проти меншин та неурядових організацій. В середині березня його уряд ухвалив закон, який суттєво обмежує свободу зібрань і забороняє запланований на червень парад гордості, на якому, серед інших, будуть демонстрації на захист сексуальних меншин та трансгендерних людей.

Кілька днів тому в Будапешті знову посилили тиск проти неурядових організацій, які воно вважає загрозою суверенітету країни. Це дає уряду можливість вносити неурядові організації до чорного списку, обмежувати їхнє фінансування та, за необхідності, накладати на них санкції.

У промові ще 15 березня Орбан пообіцяв розправитися з “тіньовою армією” політичних опонентів, журналістів, суддів та активістів у країні, які, за його словами, працюють на іноземні держави. Він порівняв своїх політичних опонентів зі “шкідниками”, які заслуговують на “сором і презирство”, і натякнув на майбутню “весняну чистку”, Угорський прем’єр активізував кампанію напередодні виборів у 2026 році, на яких зіткнеться з безпрецедентним викликом з боку нової опозиційної сили. // Дзеркало тижня