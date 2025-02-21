Вдвічі більше американців назвали диктатором Трампа, а не Зеленського

За даними опитування YouGov, майже вдвічі більше американців вважають свого новообраного президента Дональда Трампа “диктатором” порівняно з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це пише Newsweek з посиланням на опитування, передає “Європейська правда”.

У респондентів запитали, чи вважають вони Володимира Зеленського, Дональда Трампа і Володимира Путіна диктаторами.

За даними опитування, 41% учасників вважають Трампа диктатором, що трохи нижче 45%, які так не вважають. Ще 14% респондентів заявили, що не впевнені, чи вважають вони його диктатором, чи ні.

Коли учасників опитування запитали, чи вважають вони Зеленського диктатором, як і Трампа, 22% відповіли “так”, а 45% – “ні”. Ще 33% опитаних не визначилися з відповіддю.

В опитуванні YouGov, проведеному 19 лютого, взяв участь 4071 американець.