Великобританія вводить санкції проти пʼяти банків Росії та трьох олігархів

Персональні обмеження ввели проти Ротенбергів і Тимченка – людей з орбіти Путіна.

Великобританя вводить санкції проти пʼяти російських банків та трьох олігархів.

Про це оголосив премʼєр-міністр Борис Джонсон, пише The Guardian.

Персональні санкції стосуються Ротенбергів та Геннадія Тимченка.

Будь-які активи, якими вони володіють у Британії, будуть заморожені, а їм самим заборонено вʼїзд.

Це перший пакет санкцій. Джонсон попередив, що вони продовжаться, якщо Путін продовжить ескалацію.

Премʼєр-міністр зауважив, що введення російських військ на незалежні території України прирівнюються до вторгнення. Росія заперечує Україну як державу та визнає її існування як смертельну загрозу для цілісноті своєї країни. Але це є лише приводом для вторгнення в Україну.

Раніше Джонсон говорив, що основні обмежувальні заходи залишили на випадок погіршення ситуації.

Британський премʼєр попередив, що всі мають підготуватися до «затяжної кризи», але підкреслив, що авантюра Путіна має провалитися.

Аркадій Ротенберг – мільярдер, є близьким соратником президента РФ Володимира Путіна. Вже перебуває під санкціями США, ЄС і України за участь в окупації Криму.

За даними Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, Ротенберг володіє сотнею компаній, які отримують багатомільярдні державні замовлення поза конкурсом завдяки дружбі з Путіним. // LB.ua