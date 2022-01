Великобритания заявила о желании создать трёхсторонний союз с Украиной и Польшей

Великобритания рассматривает возможность создания трехстороннего союза с Польшей и Украиной. Информацию о работе над созданием такого союза подтвердила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на официальный сайт правительства.

“Мы укрепляем наше партнерство после переговоров на высоком уровне в Лондоне в декабре, и развиваем новые трехсторонние связи с Польшей и Украиной”, — заявила глава британского МИД.

Совет по геостратегии Великобритании в своем Twitter опубликовал карту потенциального союза. На ней продемонстрирована тройственная ось между Лондоном, Варшавой и Киевом, а враждебными обозначены территории России и Беларуси.

Speaking at the @LowyInstitute today, #UK Foreign Secretary @trussliz outlined the formation of a new ‘Trilateral’ between the UK, #Poland and #Ukraine. What does this new group look like? And what is its geostrategic purpose? We depict it here in this helpful geopolitical #map! pic.twitter.com/A0HB0jQxvn

— Council on Geostrategy (@ConGeostrategy) January 21, 2022