Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталія Коваля
Віталій Коваль до цього очолював Рівненську ОВА.
Сьогодні, 21 листопада, Верховна Рада призначила новим головою Фонду державного майна Віталя Коваля.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
“За” – 279 голосів.
Нагадаємо, до вересня ФДМ очолював Рустем Умєров, якого призначили на посаду глави Міністерства оборони.
Віталій Коваль став головою Рівненської ОВА у 2019 році. У 2020-му партія “Слуга народу” висунула його кандидатом на пост міського голови Рівного. Однак перемогу здобув представник “Європейської солідарності” Олександр Третяк. До речі, нині Третяка усунули з цієї посади за корупційне правопорушення. // LB.ua