Верховна Рада України 19 липня звільнила Івана Баканова з посади Голови Служби безпеки України

За відповідне рішення проголосували 265 депутатів, зазначає ZN.ua. Як зазначив депутат Ярослав Железняк, під час голосування Івана Баканова в залі не було, а розгляд питання був достатньо формальним.

«Відповіді на запитання ми не отримали, і незалежно від того хто буде обраний, ці питання залишаться без відповіді», процитував він виступ Сергія Рахманіна перед голосуванням.

Найбільше голосів “за” дала фракція “Слуга народу” — 203, також рішення підтримали 11 депутатів “Батьківщини”, двоє з “Платформа за життя та мир”, 12 із групи “За майбутнє”, 17 депутатів із групи “Довіра, 11 із “Відновлення України” та дев’ять позафракційних.

Железняк зазначив, що питання призначення нового Голови СБУ на сьогоднішнє засідання не виносили.

Водночас у своєму зверненні на офіційних ресурсах СБУ Іван Баканов заявив, що результат його роботи в службі – “самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок, політичних інтриг та інших передумов”.

“СБУ – не політична структура, а її Голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки”, – зазначив він.

Баканов додав, що не все із запланованого йому вдалося довести до кінця, та визнав, що у роботі були прорахунки, “причини яких слід аналізувати окремо”.