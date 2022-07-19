Верховна Рада України 19 липня звільнила Івана Баканова з посади Голови Служби безпеки України
За відповідне рішення проголосували 265 депутатів, зазначає ZN.ua. Як зазначив депутат Ярослав Железняк, під час голосування Івана Баканова в залі не було, а розгляд питання був достатньо формальним.
«Відповіді на запитання ми не отримали, і незалежно від того хто буде обраний, ці питання залишаться без відповіді», процитував він виступ Сергія Рахманіна перед голосуванням.
Водночас у своєму зверненні на офіційних ресурсах СБУ Іван Баканов заявив, що результат його роботи в службі – “самодостатня величина, яка не залежить від будь-яких суб’єктивних оцінок, політичних інтриг та інших передумов”.
“СБУ – не політична структура, а її Голова – не політик. Ми займалися справами, а не піаром. Будували максимально прозорі відносини з суспільством, яке наразі чимало знає про досягнення Служби за останні 3 роки”, – зазначив він.
Баканов додав, що не все із запланованого йому вдалося довести до кінця, та визнав, що у роботі були прорахунки, “причини яких слід аналізувати окремо”.