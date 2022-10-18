Верховна Рада визнала суверенітет Ічкерії і засудила злочини росіян проти чеченців

ВР закликає держави-члени ООН та міжнародні організації забезпечити неупереджене розслідування міжнародних злочинів, вчинених на її території.

Верховна Рада України визнала Чеченську Республіку Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудила вчинення геноциду чеченського народу.

За ухвалення постанови “Про Заяву Верховної Ради України про визнання Чеченської Республіки Ічкерія тимчасово окупованою Російською Федерацією і засудження вчинення геноциду чеченського народу” (реєстраційний номер 8132) проголосувало 287 народних депутатів.

В заяві сказано, що ВР засуджує міжнародні злочини, скоєні РФ під час першої (1994-1996) і другої (1999-2009) війн проти Чеченську Республіку Ічкерія. політику геноциду чеченського народу, наслідуючи злочинні дії царського режиму 1817-1864 років та радянської влади 1944 року.

ВР закликає держави- члени ООН та міжнародні організації забезпечити незалежне та неупереджене розслідування міжнародних злочинів, вчинених на території тимчасово окуваної Чеченської Республіки Ічкерія. та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності. // УНІАН