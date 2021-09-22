Верховная Рада признала новый состав российской Госдумы нелегитимным

Украинские депутаты признали российские выборы незаконными.

Верховная Рада признала выборы депутатов Государственной РФ VIII созыва, которые состоялись 17-19 сентября, незаконными, а сформированный по их результатам состав — нелегитимным.

За соответствующее постановление №6078 в среду, 22 сентября, проголосовали 322 депутата Верховной Рады, то есть конституционное большинство.

Причиной для такого решения стало привлечение к выборам граждан Украины с оккупированных территорий, а также проведение голосования на территории оккупированного Крыма.

«Избирательный процесс был незаконно распространен на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и город Севастополь. Кроме того, к участию в этих выборах были незаконно привлечены граждане Украины — жители временно оккупированной части Донецкой и Луганской областей с незаконно выданными паспортами гражданина Российской Федерации», — говорится в заявлении украинского парламента.

Рада также обратила внимание на то, что Россия не обеспечила надлежащие условия работы Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, что сделало невозможной нормальную работу международных наблюдателей.

Украинские депутаты призвали парламенты иностранных государств и международные парламентские организации также дать надлежащую оценку фальсифицированным выборам в России, фактам незаконного голосования на территории незаконно оккупированных территорий Украины, а также участия в этих выборах граждан Украины с временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, что в нижнюю палату парламента прошли пять партий: «Единая Россия» — 49,82%, Компартия — 18,93%, ЛДПР — 7,55%, «Справедливая Россия — За правду» — 7,46% и «Новые люди» — 5,32%. В одномандатных округах «Единая Россия» получила 198 мест в Думе, КПРФ — девять, «Справедливая Россия» — восемь, ЛДПР — два, «Родина», Партия Роста и «Гражданская платформа» — по одному. Кроме того, в Думу проходят пятеро самовыдвиженцев.

С учетом федерального и одномандатных округов «Единая Россия» получает более 300 мест, то есть конституционное большинство в Госдуме.

Предыдущий созыв Государственной думы также был признан нелегитимным, поэтому какой-либо межпарламентский диалог между Украиной и Россией был сведен к нулю. // LB.ua