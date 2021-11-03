Верховная Рада уволила очередную партию «неправильных» министров

Сегодня Верховная Рада приняла ряд кадровых решений, уволив пятерых министров.

Верховная Рада приняла постановление об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны Украины. Решение поддержал 341 нардеп

Постановление об увольнении Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины поддержал 342 народных депутата.

Постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины поддержали 329 народных депутатов.

Постановление об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины поддержали 320 народных депутатов.

Постановление об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины поддержали 322 народных депутата

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В понедельник “слуги народа» на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров «меняются должностями», другие — в частности, это Алексей Любченко и Олег Уруский — просто идут в отставку. На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:

Минсреды возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,

оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,

министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,

министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,

должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.

УНН