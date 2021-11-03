Верховная Рада уволила очередную партию «неправильных» министров
Сегодня Верховная Рада приняла ряд кадровых решений, уволив пятерых министров.
Верховная Рада приняла постановление об увольнении Андрея Тарана с должности министра обороны Украины. Решение поддержал 341 нардеп
Постановление об увольнении Олега Уруского с должности вице-премьер-министра — министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины поддержал 342 народных депутата.
Постановление об увольнении Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины поддержали 329 народных депутатов.
Постановление об увольнении Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины поддержали 320 народных депутатов.
Постановление об увольнении Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины поддержали 322 народных депутата
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В понедельник “слуги народа» на заседании фракции поддержали ряд кадровых решений. Так, ряд министров «меняются должностями», другие — в частности, это Алексей Любченко и Олег Уруский — просто идут в отставку. На заседании фракции “Слуга народа” депутаты поддержали решение, чтобы:
- Минсреды возглавил действующий заместитель министра Руслан Стрелец,
- оборонное ведомство возглавит Алексей Резников,
- министром по вопросам реинтеграции предлагают назначить депутата Ирину Верещук,
- министерством по вопросам стратегических отраслей предложат управлять действующему главе таможни Павлу Рябикину,
- должность министра экономики предложат заместителю руководителя Офиса Президента Юлии Свириденко.