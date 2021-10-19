Від Зеленського вже пішла уся перша десятка зі списку «Слуг народу» – Буймістер

В оточенні президента Володимира Зеленського вже не залишилося людей, які підтримували його під час передвиборчої кампанії та складали першу десятку “Слуги народу”.

Про це в етері “Прямого” сказала позафракційна народна депутатка Людмила Буймістер.

“Якщо ми подивимося на перші номери списку, першу десятку списку “Слуга народу” тоді, під час президентської кампанії, хто підтримував президента, то жодних цих людей зараз в оточенні президента не залишилось.

Але саме завдяки тому, що був Рябошапка, що був Разумков, Данилюк, принаймні мене точно переконувало в тому, що буде фахова команда, яка дійсно зможе якісь зміни втілювати в життя. Але сьогодні жодної людини з цієї команди в оточенні президента немає”, – сказала народна депутатка.

Щодо роботи команди Зеленського в уряді, народна депутатка зазначила, що в неї складається враження, що “негативний відбір переміг над здоровим глуздом сьогодні”.

“І насправді якщо ми подивимося на суть тих рішень, які пропонуються на голосування в парламенті, які приймаються в уряду, які приймаються на всіх рівнях, в державних регуляторах і так далі, – це точно не програма “Слуги народу”. Це точно не ті принципи, які були написані і з якими ми йшли до наших виборців. І це точно не наближує нас ні на крок до виконання наших обіцянок”, – резюмувала Буймістер.

Нагадаємо, що 19 жовтня народну депутатку Людмилу Буймістер виключили з фракції “Слуга народу”.

Як відомо, 18 жовтня під час засідання фракції “Слуга Народу” народні обранці ініціювали процедуру виключення Людмили Буймістер зі свого складу.

Також нагадаємо, що раніше “Слуга народу” Буймістер не підтримала рішення монобільшості щодо звільнення Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Крім того, Людмила Буймістер в ефірі “Прямого” розкритикувала таке рішення. Коментуючи ситуацію щодо Разумкова вона зауважила, що вперше в історії України голову Верховної Ради прагнуть зняти з посади через виконання безпосередніх обов’язків та діяльності за регламентом.