Відкликали візи, зривали зустрічі – як Банкова блокувала візит «неправильних» нардепів до США

Те, що українська влада намагалася блокувати та усіляко перешкоджала робочому візиту групи народних депутатів до Вашингтону, де була запланована низка важливих для України перемовин, в тому числі піднімалося питання російського газогону “Північний потік-2”, викликає, щонайменше, подив.

Про це в ексклюзивному коментарі “Прямому” за підсумками візиту до США розповів народний депутат від фракції “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко.

“Це дуже дивна історія. Наша поїздка і наша робота. І хто нам заважає? Не російські якісь лобісти, не російські агенти, а українська влада це робила”, – розповів народний депутат, який наразі перебуває у Вашингтоні.

“Дійшло навіть до того, що були відкликані візи. Там частину віз отримали колеги зі “Слуги народу” по ноті українського МЗС. Тобто нас запросив Конгрес, і тоді українське МЗС дало лист в Держдепартамент, що допоможіть, будь ласка, посприяйте, дайте візи людям. І вони отримали візи. Але в останню мить, за півтора дня до вильоту, наше МЗС відкликало цей лист, і таким чином були анульовані візи наших колег. Це взагалі неймовірна історія” Олексій Гончаренко

Ще й надто, як розповів народний депутат від “Європейської Солідарності”, за вказівки Банкової депутатам намагалися скасувати зустрічі, організовані через посольство України у США.

“Але врешті-решт всі наші зустрічі відбулися. Єдина зустріч, яка так і не відбулася – це зустріч українських народних депутатів з українським послом у Вашингтоні. Цієї зустрічі не відбулося”, – резюмував він.

Нагадаємо, за вказівки Банкової групі народних депутатів намагалися зіпсувати робочий візит до Вашингтону. Напередодні більшій частині депутатів відкликали візи, а вже в США посол України Оксана Маркарова почала скасовувати й заплановані групою зустрічі з американськими партнерами.

Як повідомив політтехнолог та народний депутат VI скликання Віктор Уколов, у зв’язку з падінням президентських рейтингів Володимира Зеленського чинна влада посилить репресії проти опозиції.