«Відповідь на незаконну анексію путіним українських територій»: у ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії

У Євросоюзі погодили новий пакет санкцій проти рф, повідомили у чеському головуванні у Раді ЄС у череду, 5 жовтня.

Про це пише УНН.

“Посли (країн ЄС – ред.) досягли політичної угоди про нові санкції проти росії — це сильна відповідь ЄС на незаконну анексію путіним українських територій. Послідує письмова процедура, санкції набирають чинності з часу публікації в офіційному журналі”, – йдеться у повідомленні чеського головування у Twitter.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк додав, що “посли ЄС наразі схвалили всі деталі пакету санкцій проти рф та розпочато так звану письмову процедуру, яка завершиться завтра о 10 годині. Тож, публікація в офіційному журналі ЄС завтра”.

На ухвалення пакету санкцій відреагувала голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

“Я вітаю сьогоднішню угоду держав-членів щодо восьмого пакету санкцій. Ми діяли швидко та рішуче. Ми ніколи не приймемо фіктивні путінські референдуми та будь-яку анексію України. Ми сповнені рішучості продовжувати змушувати кремль платити”, – написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, посли ЄС досягли домовленості щодо нових санкцій проти рф, включаючи обмеження цін при продажі російської нафти.

Будапешт заявив про “протиснення” своїх вимог у новий пакет санкцій ЄС проти рф.