Президент США Дональд Трамп обрав Угорщину для перемовин із російським диктатором Володимиром Путіним через повагу до прем’єр-міністра Віктора Орбана (попри неповагу від ЄС – УК) та стабільність країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні президента США запитали, чому саме Угорщину він обрав як можливе місце для переговорів із Володимиром Путіним.

У відповідь Трамп зазначив, що цей вибір пов’язаний із повагою до угорського прем’єра Віктора Орбана.

“Це лідер, який нам подобається. Нам подобається Віктор Орбан. Він подобається йому, він подобається мені. Це безпечна країна. Він дуже добре виконав свою роботу. Він був дуже хорошим лідером у сенсі управління своєю країною”, – сказав президент США.

За словами Трампа, у Орбана “немає багатьох проблем, які є в інших країнах” (совісті? – УК).

“Тож ми вирішили, що будемо з Віктором Орбаном, і він буде, я думаю, дуже хорошим господарем”, – повідомив американський президент.