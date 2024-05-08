Вірменія відмовилася фінансувати кремлівську ОДКБ
Країна також не бере участі у спільних віййськових навчаннях.
Вірменія не братиме участі у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) у 2024 році.
Про це заявив прес-секретар МЗС Вірменії Ані Бадалян, пише Factor.am.
“Республіка Вірменія утримається від участі у фінансуванні Організації договору про колективну безпеку в 2024 році”, — ідеться у повідомленні МЗС країни.
Раніше помічник Путіна Юрій Ушаков вже заявляв, що Вірменія хоче утриматися від фінансування ОДКБ.
Як пише видання, Вірменія де-юре залишилася членом ОДКБ, однак країна не бере участі у спільних віййськових навчаннях. Також, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що “де-факто країна заморозила своє членство в ОДКБ“.
- У березні Нікол Пашинян пригрозив виходом із ОДКБ.
- Країна зацікавлена у євроінтеграції на тлі бездіяльності ОДКБ і планує подати заявку на вступ до Євросоюзу.
- У верені 2023 року Вірменія ратифікувала Римський статут, згідно якого, може заарештувати Путіна, якщо він прибуде до країни.