Витольда Фокина выгнали из состава украинской делегации в ТКГ 

Витольда Фокина уволили с должности первого заместителя главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе и вывели из состава делегации.

«Для президента является принципиальным, чтобы все, на кого возложено выполнение функций от имени государства, всегда руководствовались в своей деятельности и высказываниях национальными интересами Украины», — отметили в ОП.

Там добавили, что представлять государство на любом уровне — это не шанс для личных взглядов и амбиций, это безусловная обязанность воплощать в жизнь позицию государства и интересы украинского народа.

В ОП подчеркнули, что работа украинской делегации в ТКГ продолжится на основе четкого понимания полного контроля Россией оккупированных территорий Украины.