Візовий режим з Росією набув чинності: що це означає

Український уряд ввів візовий режим з Російською Федерацією. Рішення набуло чинності сьогодні, 1 липня.

Все що відомо про введення візового режиму з росіянами — зібрано в матеріалі РБК-Україна.

Що це означає

Згідно з постановою, запроваджені тимчасові обмеження на перетинання державного кордону для громадян РФ — жителів прикордонних територій на підставі лише паспортів.

Таким чином, від сьогодні, 1 липня (день набуття чинності рішення Кабміну) громадяни Російської Федерації не зможуть потрапити на території України без отримання візи.

Крім того, установлено, що громадяни РФ — жителі прикордонних регіонів Російської Федерації в’їжджають в Україну та виїжджають з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

Рішення Кабміну

17 червня Кабінет міністрів запровадив візовий режим для громадян РФ. Офіційне рішення оголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Остаточно розриваємо зв’язки з Росією», — повідомив Шмигаль.

Таким чином, мова йде про ухвалення постанови «Про припинення дії Угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією».

Зеленський віддав поручення

Зазначимо, що напередодні введення візового режиму з РФ президент України Володимир Зеленський повідомив, що дав відповідне доручення уряду.

«У межах протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету й територіальній цілісності нашої держави запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в’їзду російських громадян на територію України», — заявляв Зеленський.

Де видаватимуть візи

Як пояснили нещодавно в МЗС, видавати українські візи буде незалежна міжнародна компанія-посередник VFS Global через візові центри, оскільки українські консульства не працюють в РФ від початку повномасштабного російського вторгнення.

Так, можна буде скористатися візовими центрами у восьми російських містах:

Москві,

Санкт-Петербурзі,

Єкатеринбурзі,

Калінінграді,

Казані,

Новосибірську,

Ростові-на-Дону,

Самарі.

Втім, візи будуть видавати не всім росіянам: особам, що є у санкційних списках, а також тим, хто є переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, буде відмовлено.

Що цьому передувало

На тлі повномасштабної російської агресії на сайті президента України з’явилася петиція про створення візового режиму для громадян Росії для в’їзду в нашу державу і вона набрала більше ніж 25 тисяч підписів, що є необхідним для її розгляду главою держави.

До того ж за день до початку повномасштабного вторгнення РФ президент України говорив, що питання введення візового режиму залежатиме від дій російської сторони.

Кордони з Росією закриті

Зазначимо, після повномасштабної російської агресії влада України заявила про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з РФ. Відповідне рішення було ухвалено і стосовно Білорусі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав введення візового режиму щодо громадян Російської Федерації для поїздок до України непоганою ідеєю.

Додамо, після повномасштабного російського вторгнення Україна розірвала дипломатичні відносини з Російською Федерацією.