Влада вдруге цинічно перешкодила Порошенку відбути на ПА НАТО у Вільнюс

Влада вдруге цинічно перешкодила Петру Порошенку відбути в офіційне закордонне відрядження в рамках делегації в Парламентській асамблеї НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомили народні депутати з фракції “Європейська Солідарність”.

“Ми стали свідками ганебного порушення закону. Коли лідера опозиційної політичної сили “Європейська Солідарність” абсолютно незаконно не випустили за межі України. Їхав він на підставі офіційного Розпорядження Голови Верховної Ради Стефанчука для участі в Парламентській асамблеї НАТО. Для міжнародних зустрічей. Для домовленостей про постачання зброї Україні. Його очікували ці офіційні зустрічі”, – нагадав Микола Княжицький.

За його словами, жодних запобіжних заходів, які б обмежували право Петра Порошенка виїжджати за межі України, сьогодні не існує.

“Народний депутат України має право безперешкодно відповідно до Конституції і Закону “Про статус народного депутата” перетинати державний кордон України. Народний депутат України не є військовозобов’язаним. Петро Порошенко рухався у службове відрядження на підставі Розпорядження Голови Верховної Ради разом з іншими членами делегації. Всіх їх випустили, окрім Петра Порошенка”, – зауважив Княжицький.

Тим часом Софія Федина повідомила, що прикордонники навіть не намагались вивчити ситуацію, а просто констатували факт “не можемо вас пустити, бо у вас немає підстав для виїзду за кордон”: “Виявляється, Розпорядження голови Верховної Ради Руслана Стефанчука не є для прикордонників достатньою підставою. Руслан Стефанчук, який був готовий все в телефонному відео режимі пояснити для прикордонників, був нецікавий”.

“Дуже прикро, що сьогодні три конкретних прикордонники, яким спустили явно вказівку з Офісу президента, завадили не просто Петру Олексійовичу представляти Україну законним шляхом на ПА НАТО. Але завадили новим домовленостям про постачання зброї. Завадили зміцненню держави”, – наголосила Федина.

“Прикордонники, нахабно порушивши закон, керуючись можливо телефонним правом, просто його не випустили. Ми є свідками того, що коли наші воїни воюють з путінською Росією там, хтось хоче тут будувати путінську диктаторську Україну. Для того, щоб потім цю Україну здати. Ми цього не дозволимо”, – наголосив Княжицький.

Як повідомляв “Прямий”, вказівка прикордонникам, які не пропустили лідера партії “Європейська Солідарність” Петра Порошенка для участі у засіданні Парламентської Асамблеї НАТО попри розпорядження голови ВР, є політично вмотивованим рішенням.

Нагадаємо, влада зірвала участь Петра Порошенка у Парламентській асамблеї НАТО попри те, що документи із затвердженням складу офіційної делегації підписав голова Верховної Ради Стефанчук. Про це повідомила співголова фракції “Європейська Солідарність” Ірина Геращенко. Вона оприлюднила відповідне розпорядження голови ВР.

Крім того, Геращенко зауважила, що голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у телефонній розмові підтвердив закордонні відрядження п’ятого президента Петра Порошенка.

Тим часом нардеп Олег Синютка заявив, що вказівка прикордонникам, які не пропустили Петра Порошенка попри розпорядження Голови ВР для участі в засіданні ПА НАТО, надійшла з найвищих владних кабінетів.

Депутат Верховної Ради України 8-го скликання Борислав Береза, який наразі перебуває на фронті, також наголосив, що ситуація зі зривом закордонного відрядження п’ятого президента Петра Порошенка дає підстави вважати, що в Україні “телефонне право” має перевагу над законом. // «Прямий»