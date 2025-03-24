Вони були під дулом пістолета: в ЄС прокоментували маячню трампівського Віткоффа про «референдуми» рашистві в Україні

У Європейській комісії наголошують на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслюють, що так звані “референдуми”, проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими.

Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Хіппер на брифінгу 24 березня у Брюсселі, передає “Європейська правда”

Речниця ЄС наголосила, що Європейський Союз підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, і назвала “референдуми” РФ на окупованих територіях України повною фальсифікацією.

“Дозвольте мені нагадати висновок Європейської ради від 21 березня, де вона підтверджує непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України”, – заявила Хіппер, у відповідь на прохання журналістів прокоментувати нещодавні скандальні заяви спеспосланцяпрезидента США Стівена Віткоффа в інтерв’ю Такеру Карлсону.

“Останній пункт щодо цих референдумів – вони були повною фальсифікацією і під дулом пістолета”, – додала вона.

“Що стосується дискусії про мирні переговори, то наша позиція дуже чітка, і я хотіла би ще раз наголосити на двох основних моментах. По-перше, позиція ЄС щодо миру полягає в тому, що саме Україна має визначати їх фактичні умови. По-друге… нічого про Україну без України”, – нагадала речниця ЄС.

“Також, зважаючи на безперервні атаки РФ, це показує, що Росії не можна довіряти. Ми бачили її атаки на вихідних, в тому числі удар по Києву, де загинуло троє людей, в тому числі п’ятирічна дитина”, – сказала Хіппер, і додала, що “РФ має продемонструвати справжню політичну волю до припинення своєї незаконної агресії”.

“Наша підтримка дуже сильна, як ми показали на різних фронтах: військова, фінансова, гуманітарна підтримка, санкції, 16 санкційних пакетів, 17-й пакет санкцій (що готується – ред.), а також план військової підтримки. Ми повинні підтримувати Україну зараз більше, ніж будь-коли, і це те, що ми будемо робити”, – підсумувала речниця Єврокомісії. // УП