«Вовчий суд» постановив, що пошук плагіату в роботах Шкарлета був незаконним

Окружний адміністративний суд Києва вирішив, що Комітет з питань етики Нацагентства із забезпечення якості вищої освіти, який виявив плагіат у роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета, зробив це незаконно.

Про це повідомив Шкарлет у своєму Telegram-каналі, зазначає УП-Життя.

Міністр стверджує, що ОАСК «визнав протиправними дії Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо встановлення наявності текстових запозичень без посилання на джерело» у низці його наукових робіт.

Сергій Шкарлет

«За моїм позовом проти НАЗЯВО схвалено рішення про незаконність дій Комітету з питань етики. Як і обіцяв, у судовому порядку я захистив своє ім’я як науковця, який ніколи не займався плагіатом.

А тому всіх своїх політичних опонентів, які намагалися на цьому побудувати цілу кампанію з дискредитації, щиро вітаю з очікуваним фіаско», – написав Шкарлет.

Міністр-плагіатор вважає, що на деякий час Комітет з питань етики НАЗЯВО «перетворився на інструмент маніпуляцій».

«Тут йдеться не про мене, а про те, що зловживання повноваженнями та особисті інтереси окремих чиновників дискредитують інституційні засади академічної доброчесності», – додав міністр.

Шкарлет переконаний, що подібна практика має бути викорінена, а рішення про наявність чи відсутність плагіату в роботах українських вчених «має ухвалюватися виключно в межах чинного законодавства, уповноваженими структурами і тільки на підставі доведених фактів».

Водночас у статуті НАЗЯВО йдеться про те, що Комітет з питань етики може розглядати питання академічного плагіату і вносити відповідні подання до Нацагентства.

У НАЗЯВО «Українській правді. Життя» повідомили, що заяву Шкарлета поки коментувати не можуть, оскільки рішення суду ще офіційно не опублікували.

Нагадаємо, етичний комітет Нацагентства виявив плагіат у роботах міністра освіти та науки Сергія Шкарлета.

Аналіз НАЗЯВО показав, що в 4 публікаціях Шкарлета було допущене використання текстових запозичень без посилання на джерело.

Наявність плагіату у роботах Шкарлета підтвердили також незалежні міжнародні експерти. Їм були надіслані уривки робіт, перекладені англійською мовою.

Тоді міністр говорив, що у нього чимало запитань до рішення Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, а також до складу комітету, методів і принципів його ухвалення.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва відомий рішеннями:

про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун,

про протиправність дій директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергія Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта,

скасування рішення про націоналізацію «Приватбанку».

В Офісі президента вже підготували проєкт закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва.