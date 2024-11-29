Вища рада оборони Румунії визнала факти втручань у президентські вибори на користь одіозного кандидата
Йдеться про кібератаки і вплив платформи TikTok, яка віддавала перевагу Келіну Джорджеску.
28 листопада відбулося засідання Вищої ради оборони Румунії, на якій констатували факт втручань у президентські вибори у країні, передає Digi24.
Учасники засідання встановили наявність кібератак з метою вплинути на результати виборчого процесу і той факт, що Румунія, разом з іншими державами на східному фланзі НАТО, стала ціллю для ворожих дій, зокрема Росії.
З аналізу документів також виявилося, що, порушуючи виборче законодавство, кандидат на президентських виборах Келін Джеорджеску скористався преференціями платформи TikTok, яка не позначила його як політика. Це дозволило кандидатові уникнути маркування своєї агітації, і, відповідно, його матеріали були більше видимі аудиторії, аніж конкурентів.
Вища рада оброни Румунії визнала, що соцмережа не дотрималася правових норм, які регулюють проведення виборчої кампанії, і це вплинуло на кінцевий результат.
Рада також направила отримані дані профільним структурах, і вони почнуть розслідування.
- Того ж дня Конституційний суд Румунії ухвалив рішення звернутися до Центральної виборчої комісії, аби вона перерахувала всі дійсні і недійсні бюлетені першого туру президентських виборів,
- 29 листопада судді на підставі отриманих даних ухвалять рішення, чи скасовувати результати першого туру виборів.
- Як відомо, у першому турі найбільше голосів – 22,94% – отримав ультраправий проросійський політик Келін Джорджеску, котрий не має своє партії і не представляє жодну іншу. Друге місце посіла представниця опозиційного Союзу порятунку Румунії Елена Ласконі, а третє – чинний глава уряду Румунії Марчел Чолаку.
- 26 листопада в Бухаресті та інших містах Румунії молодь зібралась на знак протесту проти перемоги Келіна Джеорджеску.
- Гендиректор TikTok має з’явитися перед Європейським парламентом, щоб відповісти на запитання про роль платформи у виборах президента Румунії, оскільки дослідники заявили про таємну діяльність у тисячах фейкових облікових записів перед голосуванням.