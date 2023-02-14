Вищий антикорупційний суд України очолила суддя Віра Михайленко

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Відповідне рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів.

Новою очільницею Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко.

Віра Михайленко - VI ХАРКІВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ ЮРИДИЧНИЙ ФОРУМ

Про це йдеться на сайті ВАКС.

ідповідне рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів.

Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року ВАКС очолювала Олена Танасевич. Після цього повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин. Він, до речі, має найбільший суддівський стаж.

Торік у травні головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

Нагадаємо, напередодні Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ анонсувала співбесіду щодо доброчесності для 21 кандидата. // LB.ua

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