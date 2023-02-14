Вищий антикорупційний суд України очолила суддя Віра Михайленко

Відповідне рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів.

Новою очільницею Вищого антикорупційного суду України стала суддя Віра Михайленко.

Про це йдеться на сайті ВАКС.

ідповідне рішення ухвалили 14 лютого на загальних зборах суддів.

Від 7 травня 2019 року до 6 травня 2022 року ВАКС очолювала Олена Танасевич. Після цього повноваження голови Вищого антикорупційного суду виконував Олег Павлишин. Він, до речі, має найбільший суддівський стаж.

Торік у травні головою Апеляційної палати ВАКС обрали суддю Олександра Семенникова. Він змінив на цій посаді Даниїлу Чорненьку.

Нагадаємо, напередодні Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади директора НАБУ анонсувала співбесіду щодо доброчесності для 21 кандидата. // LB.ua