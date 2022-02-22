Японія готує санкції проти РФ, які торкнуться експорту передових технологій

Японія засудила рішення Росії щодо визнання незаконних угрупувань в ОРДЛО. Уряд розпочав координацію економічних санкцій, які можуть торкнутися обмеження експорту напівпровідників та іншої продукції.

Про це повідомляє японська газета Yomiuri.
Японія може ввести нові санкції проти Росії
Очікується, що санкції торкнуться експорту високотехнологічної продукції, яка потрібна для передових технологій. Зокрема напівпровідників, штучний інтелект і роботів.

У повідомленні зауважили, аби Росія відчула наслідки у військовому та економічному аспекті необхідно, аби кожна країна, яка володіє технологіями розвитку, включаючи Японію, регулювала подібні рішення разом. Оскільки закуповувати альтернативи можна із Китаю. 

“Ряд дій Росії порушує суверенітет і територіальну цілісність України, що ми ніколи не потерпимо і рішуче засуджуємо”, – сказав прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішід.

Токіо планує співпрацювати з міжнародною спільнотою, зокрема з країнами “Великої сімки” (G7). За словами міністра закордонних справ Йошімаса Хаяші, це потрібно, аби “організувати жорстку відповідь Росії, включаючи санкції”. Прем’єр-міністр наголосив, що Японія уважно стежитиме за розвитком ситуації та планує приймати “конкретні рішення, тісно співпрацюючи з міжнародною спільнотою”.

Зазначимо, що поки детально про санкції не уточнили. Проте відомо, що їх доповнять введеними проти Росії у 2014 році після окупації Криму. Також можливі жорсткіші обмеження для російських банків. У виданні зазначили, що для цього “є велика ймовірність”. // Букви

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