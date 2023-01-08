Японія відмовляється від своєї післявоєнної стриманості

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда розпочинає тижневу поїздку в понеділок, щоб зміцнити військові зв’язки з Європою та Великобританією та привернути увагу до японо-американського альянсу на саміті у Вашингтоні, оскільки Японія відривається від своєї післявоєнної стриманості, щоб перейти до більшого наступу з поглядом на Китай.

Переговори Кішіди з президентом США Джо Байденом у п’ятницю будуть присвячені його туру п’ятьма країнами, під час якого він також візьме участь у Франції, Італії, Великобританії та Канаді — деяких із країн «Великої семи», з якими Японія посилила оборонні зв’язки в останні роки. Його перша зупинка – Париж у понеділок увечері.

Кішіда сказав, що його саміт з Байденом підкреслить силу японсько-американського альянсу та те, як дві країни можуть тісніше співпрацювати в рамках нових стратегій безпеки та оборони Японії.

У грудні Японія прийняла ключові реформи безпеки та оборони, включно з контрударними можливостями, які відходять від післявоєнного принципу виключно самооборони країни. Японія каже, що нинішнього розміщення ракет-перехоплювачів недостатньо, щоб захистити її від швидкого просування зброї в Китаї та Північній Кореї.

Кісіда сказав, що він пояснить Байдену нову стратегію, відповідно до якої Японія також зміцнює оборону на своїх південно-західних островах поблизу Тайваню, включаючи Йонагуні та Ісігакі, де будуються нові бази.

«Вілл обговорить подальше зміцнення японсько-американського альянсу та те, як ми працюємо разом, щоб досягти гонорару та відкрити Індо-Тихоокеанський регіон», — сказав Кішіда в ток-шоу національного телебачення NHK у неділю, маючи на увазі бачення співпраці у сфері національної та економічної безпеки. дві країни сприяють протидії зростальному військовому та економічному впливу Китаю.

Дмитро Сизов, internetua.com